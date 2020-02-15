Uludere'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yoğun kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için kolları sıvadı. İnan, temin ettiği yiyecekleri, mesai arkadaşları ile birlikte doğaya bıraktı. İlçelerinin çetin kış şartları yaşadığını kaydeden İnan, "Hava sıcaklığı eksi 10 derecelere kadar düşüyor. Bugün havanın açık olmasını fırsat bildik ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktık.İlçe merkezindeki cadde ve ara sokaklara yem bıraktıktan sonra, yabani hayvanlar için de doğaya yiyecek bıraktık. Kuşları da unutmadık ve onlara da yem serptik. Bunlarla beraber sosyal medyadan da çağrıda bulunarak insanların bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini belirttik" dedi.