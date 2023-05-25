İhlas Haber Ajansı

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Uludere'de yayla yolları bir bir açılıyor

Şırnak’ın Uludere ilçesinde baharın gelişiyle beraber belediye ekipleri yeni yollar açıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde baharın gelişiyle beraber belediye ekipleri yeni yollar açıyor. Yayla yollarını açan AK Partili belediye günlerdir çalışmalarını sürdürüyor.


Şırnak'ın Uludere ilçesindeki yayla yolları AK Partili belediye sayesinde ilk defa açılıyor. Yıllardır yaylalara çıkamayan vatandaşların imdadına belediye yetişti. Başkan Sait Ürek, günlerdir yayla yollarını açmaya çalıştıklarını söyledi. Baharın gelmesiyle beraber vatandaşların müracaatta bulunduğunu belirten Ürek, "Yayla yollarının açılmasını istediler. Bizde belediye olarak halkımızın hizmetindeyiz. Ve ilk defa bizim dönemde bu yollar açılıyor. Bütün yayla yollarımızı açmaya çalışacağız. Artık bölgemiz hayvancılık ve arıcılıkla anılacak" dedi.

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