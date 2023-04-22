Uludere'de yeni yol açma çalışmaları başladı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde AK Partili Belediye, mahalle aralarında yol açma çalışması başlattı.

Uludere ilçesine bağlı Bulakbaşı Mahallesi ve mezarlık yolu açma çalışması başladı. Başkan Sait Ürek, vatandaşların bütün sorunlarına el attıklarını söyledi. Ürek, “Belediye sınırları içerisindeki bütün çalışmalarımız devam ediyor. Bayram öncesi başladığımız yollarımız bitmek üzere inşallah hep halkın hizmetinde olacağız. Bulakbaşı, Bebe ve diğer mahallelerimizde talepler doğrultusunda yeni yollar açıyoruz" dedi.