Uludereli çiftçilere 7 bin 800 fide dağıtıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yüzde 70 hibe destekli 7 bin 800 fide dağıtıldı. Uludereli çiftçilere 7 bin adet fıstık, 500 adet ceviz, 300 adet badem fidesi dağıtıldı.

Dağıtılan 7 bin 800 adet fide 50 dönümlük arazide ekilecek. Yapılan ekimlerin bölge ekonomisine büyük bir katkı sağlanması bekleniyor. Beş yıl önce dağıtılıp ekilen fidelerin ilk mahsüllerini almaya başlayan çiftçiler yöredeki verimden memnun kaldıklarını söyledi. Çiftçiler dağıtılan bu fidelerin de yetişmesi durumunda bölgeye ekonomik katkı sağlayacağını dile getirdi.

Şırnak Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, çiftçileri desteklemek amacıyla yüzde 70 hibe ile fidelerin dağıtıldığını söyledi. İnan, "Bu gün 47 çiftçimize 7 bin adet fıstık, 12 çiftçimize 500 adet ceviz, 14 çiftçimize de 300 adet badem dağıttık. Toplamda 300 dönümlük bir ekim arazimiz olacak, daha önceki yıllarda gerek il müdürlüğümüz gerek ilçe müdürlüğümüz gerek kaymakamlığımız tarafından yapılan projede Uludere'de boş arazilere, atıl durumdaki arazilere meyve fidanlarını dikmiştik, ilk verimini bu yıl aldık. Çiftçilerimiz inşallah bir kaç yıl içerisinde Uluyörem markamızla fıstıklarını piyasaya arz edecektir" dedi.