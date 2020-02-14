UMKE ekipleri 3 saatlik çalışma ile diyaliz hastalarına ulaştı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapattı. Köyde rahatsızlanan iki diyaliz hastasına, UMKE ekiplerinin 3 saatlik çalışması ile ulaşıldı.

Şırnak'ta bir haftadır etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Cizre ilçesine bağlı Kocapınar köyünün yollarının kardan kapanması ile birlikte köyde yaşayan iki diyaliz hastası rahatsızlanınca sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine kapalı köy yollarından dolayı ilerlemekte güçlük çeken UMKE ekipleri hastalara 3 saatlik bir çalışmanın sonunda ulaşabildi. İlk müdahalenin ardından ekipler hastaları Cizre Devlet Hastanesine kaldırdı.

Şırnak İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, bölgede kar yağışlarının devam ettiğini söyledi. Op. Dr. Başıbüyük, "Cizre'ye bağlı Kocapınar köyümüzde diyaliz hastalarımız vardı. Bu diyaliz hastalarımızın da bir şekilde sağlık hizmetini alması gerekiyordu. Zor şartlar altında, köy yollarının kardan kapalı olması, kara ulaşımının sıkıntılı olmasından dolayı biz, normal araçlarla değil de, UMKE ve 112 acil sağlık ekibinden destek alarak kişilere ulaşım sağladık. 4x4 araçlarımızla hastayı bulunduğu Kocapınar köyünden alıp Cizre Devlet Hastanemize ulaştırarak, diyaliz hizmetini almasını ve bu hizmette gecikme olmamasını sağladık. Bu durumu da hiçbir sıkıntı yaşamadan da yerine getirdik" dedi.

Bir yılda 23 bin vak'aya ulaşıldı

49 adet ambulans ile kışa hazır olduklarını belirten İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, “İlimiz özellikle Uludere ve Beytüşşebap ilçesi ve Şırnak merkez olmak üzere ciddi kar yağışı altında, tüm yurtta olduğu gibi. 112 acil sağlık hizmetleri olarak bir bu konuda gerekli tedbirlerimizi alıp, kişilerin sağlık hizmetlerine ulaşmasını engelleyecek herhangi bir eksikliğe mahal vermeden çalışmaya devam etmekteyiz. Bu noktada hizmet veren 49 adet ambulansa sahibiz. Bu 49 ambulansın 5 tanesi paletli olup, özellikle zor şartlarda hizmet vermektedirler. Biri obez ambulansı ve bir tanesi de dört yataklı olacak şekilde hizmetlerimize devam ediyoruz” diye konuştu.

Son bir yıl içinde 23 bin 34 vak'aya ulaşım sağladığını dile getiren Op. Dr. Başıbüyük, "2019 yılı içerisinde 23 bin 34 tane vak'aya ulaşım sağladık. Bu vak'alardan 32 tanesini uçak ambulans ile il dışına sevklerini gerçekleştirirken, hem il içi ve hem il dışı hizmet veren 120 tane hastamızı da helikopter ile ambulans vasıtasıyla taşımasını gerçekleştirdik. Özellikle kentsel vak'aya ulaşım oranına baktığımızda ortalama sıfır ile 10 dakika da vak'aya ulaşma oranımız yüzde 90'a ulaşmış. Kırsal alanda ise ilk 30 dakika içinde ulaşmamız gereken vak'aya da yine aynı şekilde yüzde 90 oranında ilk 30 dakika içinde ulaşıyoruz. Bu da Türkiye ortalamasının biraz üstündedir. İl olarak hem ortalamayı yakalamış olduğumuzu ve bu ortalamanın üstüne çıkmış olduğumuzun bir göstergesidir" şeklinde konuştu.