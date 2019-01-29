Unutulmaya yüz tutmuş Jirki kilimlerine genç kızlar sahip çıktı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yüz yıllardır bölge halkının gelenek olarak işlediği ve son yıllarda unutulmaya yüz tutan Jirki kilimlerine genç kızlar sahip çıkıyor. Unutulmaya yüz tutan geleneklerini yaşatmak isteyen genç kızlar annelerinden aldıkları görevi el emeği göz nuruyla ilmik ilmik işliyor. Kaymakamlık tarafından açılan kilim atölyelerinde çalışan genç kızlar, bu geleneğin unutulmaması için kilim atölyeleri açılmasını istiyor.

Beytüşşebap ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş gelenek olan Jirki kilimlerine kaymakamlık ve halk eğitim merkezi sahip çıktı. İsmini bölgedeki aşiretten alan kilimlerin unutulmaması için halk eğitim müdürlüğü kurslar açıp öğrenci eğitmeye başladı. İlçe merkezinde 2 ve köylerde 3 kilim atölyesini açan halk eğitim merkezi müdürlüğü hem kursiyer yetiştiriyor hemde bunların para kazanmasına yardımcı oluyor. 15 kişinin eğitim gördüğü kurslara genç kızlar yoğun ilgi gösterdi. Kilim atölyelerinde yer bulamayan genç kızlar sırasını bekliyor. Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) ve halk eğitim merkezindeki atölyelerdeki öğrenci sayısı artınca köylerde de atölyelerin açılması talebinde bulunan vatandaşlara kurslar açıldı. Bolağaç ve Boğazöğren köylerindeki kilim atölyesindeki genç kursiyerler yetkililere çağrıda bulunarak atölyelerin sayısının yükseltilmesini talep etti.

Genç kızlar kerpiç evleri atölyeye çevirdi

Beytüşşebap ilçesine bağlı köylerde kerpiçten evler içinde atölyelerini kuran genç kızlar imkansızı başardı. Odun sobasının kurulduğu tek odada 15 kursiyer kilim dokumaya çalışıyor. 6 ay süre boyunca hem öğrenen hemde maaş alan kursiyerler kısa sürede kilim dokumayı öğreniyor. Bolağaç köyündeki kursta eğitim veren Hamide Uçar, unutulmaya yüz tutmuş kilimlerin yaşatılması için bu eğitimleri genç kızlara verdiğini söyledi. Uçar, "Şırnak valiliği tarafından bize bu kurs verildi, biz de şimdi Beytüşşebap Kaymakamlığı ve halk eğitim merkezi müdürlüğü bünyesinde çalışıyoruz. 15 kişilik bir kurs verdiler. Her bir kursiyerimiz ayda bir kilim bitiriyor. Kaymakam beyden güzel bir yer temin etmesini istiyoruz. Çevre köylerden de gelebilir. Genç kızlarımız geleneğimizi sürdürmek istiyorlar bizde bunlara öğretmeye çalışıyoruz. Annelerimizden öğrendik bizde bunun yaşatılması için yeni nesile aktarıyoruz. Gül sarya ve gül gever diye iki çeşit kilimimiz var. Bunlar jirki kilimi simgesidir" dedi.

Haftanın 5 günü çalışan kursiyerler bitirdikleri kilimleri kaymakamlık ve valiliğe gönderiyor.