Üst düzey devlet yöneticilerine saldıracaklardı, planları bozuldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu 15 kilogram patlayıcı, ateşleyici kumanda ve elektrikli fünye ele geçirildi. Terör örgütü mensuplarının patlayıcıları, üst düzey devlet yöneticileri ve güvenlik güçlerine yönelik sansasyonel eylemlerde kullanmayı planladığı öğrenildi.

Bölücü terör örgütü mensuplarının, Şırnak'ta üst düzey devlet görevlilerine ve güvenlik güçlerine yönelik sansasyonel eylem arayışı içinde bulunduğu, bu maksatla araziye önceden gömülü vaziyette hazır bekletilen patlayıcı maddelerin örgüte müzahir milis işbirlikçi şahıslar tarafından bulunduğu yerden alınarak terör örgütü mensuplarına teslim edileceği yönünde istihbari bilgi alındı. Alınan bilgi doğrultusunda Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde Cizre ilçesi Kebeli köyü kırsalında operasyon başlattı. Operasyonda, 7 adet elektrikli fünye, 12 adet alpha fire uzaktan kumanda, 1 adet ateşleyici olduğu değerlendirilen kumanda, 15 kilogram patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olay yerinde imha edilmiştir” denildi.