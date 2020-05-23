Uzman Dr. Ubeydullah Dalmış'tan dudak dolgusu ile ilgili öneriler

Ubeydullah Dalmış, dudak dolgusu ile ilgili son zamanlarda sık sık duymaya başlanılan ehil olmayan ellerde yapılan estetik işlemlerin nelere yol açabileceğini ve estetik dolgu uygulamalarıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

Ubeydullah Dalmış, estetik amaçlı dolguların daha canlı, parlak ve ışıltılı bir görünüm elde etmek amacıyla, yapısal eksiklik ya da yıpranma belirtilerinin en çok dikkat çektiği yüz, boyun ve el sırtında kullanıldığını belirtti. Uygun tıbbi ortamda konunun uzmanları olan estetik-plastik cerrahlar ve dermatologlar tarafından deri içine ya da deri altına uygulandığını ifade eden Dalmış, "Dış görüntüsünü sorun edinip bize başvurarak ameliyatsız çözüm arayan, daha canlı ve ışıltılı bir estetik görünüm arzu edenler, kaza ya da ameliyat sonrası oluşan bozukluklar için çare arayanlar dolgu işlemlerinden yarar görebilir. Metabolik kronik hastalıkları olanlara uygulanamaz. Uygulama için 18 yaştan küçük olanlara, hamilelik sürecinde olan bayanlara ve doğumdan sonra emziren annelere uygulanmamalıdır. Güncel hazır dolgu maddeleri arasında en sık tercih edilenler hyaluronik asit içerenlerdir. Bu dolgular derinin yapıtaşlarından olan bu maddenin sentetik benzerleridir ve bir süre sonra vücut tarafından emilerek yok edilmektedir. Alerjik bünyelilerde ya da daha önce benzer bir durum yaşamış olanlarda kullanılmaz. Uygulamanın ömrü kişiden kişiye, yaşam biçimine ve metabolizmaya bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Dolgu maddesi spor, sauna, fitness ve başka aktiviteleri olan kişilerde daha hızlı geçmektedir. Günde en 2-3 litre su içilmesi gerekir bu şekilde dolgunun ömrü uzatılabilir. Hazır dolgular kalıcı olanlar ve olmayanlar olarak iki gruba ayrılır. Günümüzde, kalıcı olmayan dolgular daha sık tercih edilmektedir. Süresi kullanılan maddeye göre değişir, örneğin hyaluronik asit içeren dolgular 6-12 ay sonra kaybolduğundan tekrarı gerekir. Yüzdeki makyaj temizlenip, uygulama yapılacak alanlar kişi oturur ya da ayakta dik durumda iken işaretlenir. Cerrahi temizlik ve lokal anestezi sonrası işleme başlanır. Hazır dolguların tümü için nadir de olsa erken ya da geç dönem, iltihabi ya da iltihabi olmayan yan etkiler söz konusudur. Yağ dolgularında yan etkiler oldukça nadirdir. İşlem sonrası soğuk uygulama yapılır. İşlemden sonra şişlik ve morarma görülebilir. Uygulama yeri ve miktarının yanı sıra kişisel faktörlere bağlı olarak değişse de kişi kısa süre içinde günlük yaşama döner. Normalde tam olarak bir hafta hafif ağrı da görülebilir. Kozmetik sektörü hızla büyümekte ve piyasaya sürekli yeni ürünler sunulmaktadır. Bu ürünler büyük reklam kampanyalarıyla tanıtılmakta ancak denetimleri yetersiz kalmaktadır. Toplumun bu konuda aydınlatılması büyük önem taşımaktadır. Bu işlemlerin ehil olmayan ellerde yapılması geri dönülmesi zor, kalıcı sorunlara yol açabilir” dedi.