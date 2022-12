Uzmanından araçlara kış bakım uyarısı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 34 yıldır oto bakım servisi olarak çalışan Veysel Ertaş, araç sahiplerine kış ayları için uyarılarda bulundu. Ertaş, havaların soğumasıyla birlikte, araçların olumsuz yönde etkilenmemesi için motor, akü, antifriz ve kalorifer gibi kışlık bakımların mutlaka yapılması gerektiğini belirtti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 34 yıldır oto bakım servis ustası olarak vatandaşlara hizmet veren Veysel Ertaş, araç sahiplerinin kış aylarında yollarda kalıp mağdur olmaması için antifriz, yağ bakımı, silecekler, akü bakımı, kış lastikleri, antifrizle cam suyu, polen filtresi, dizel araçlar için ısıtma bujisi kontrolü. benzinli araçlar için şanzıman ve diferansiyel yağ kontrolleri, fren hidroliği ve direksiyon yağ kontrollerini mutlaka yapmaları gerektiğini söyledi.

"Her türlü motorlu araca mutlaka kış bakımı yapılması gerekir" diyen Ertaş, “Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve özellikle Cizre'de yaz mevsimi uzun sürüyor ancak buna aldanmamak gerekir. Havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Bizler yaz mevsimi boyunca kışlık yiyeceklerimizi, yakacak, giyecek ihtiyaçlarımızı hazırladık. Nasıl kendi sağlığımız ve yaşayabilmemiz için hazırlıklar yapıyorsak, araçlarımızı da kışa hazırlamamız gerekmektedir. Bizler araç bakımlarını genellikle son günlere bırakırız. Havalar birden soğur ve sıkışırız. Servis önlerinde yığılmalar yaşanır. Oysa kış mevsimi bakımları zaten bellidir. Nasıl insanların zamanında bakım ve kontrole ihtiyacı varsa, araçlarımızın da bakıma ihtiyacı vardır" dedi.

Kışlık bakımların sonbahar aylarında başlaması gerektiğini vurgulayan Ertaş, "Aslında Kasım ayı itibariyle kışlık bakımların başlaması gerekirken, ne yazık ki bizler biraz ihmal ederek, araç bakımlarımızı erteliyoruz. Havalar her an soğuyabilir, ani hava değişimleri olabilir. Kendi bölgemizin dışında herhangi bir bölgede işimiz çıkabilir. Dolayısıyla kışlık bakımlarımızı en kısa sürede yapmamız gerekmektedir. Araçlarımızın motor, şanzıman, yağ bakımı, rot balans bakımı, balata bakımları gibi rutin ve zorunlu bakımlarının dışında kışın mutlaka gerekli olan antifrizleri kontrol ettirip, eksik veya yoksa mutlaka tamamlamamız gerekiyor. Antifriz kışın motor sıvısının donmasını engeller, soğuk havalarda araçların daha rahat çalışmasını sağlar. Soğuklara karşı kaloriferlerimizi mutlaka kontrol ettirmeliyiz. Sileceklere de özellikle buzlanmaya karşı antifrizle cam suyu doldurmalıyız. Türkiye'de her geçen gün araç sayısı artıyor. Araçlara periyodik bakımlar yapılmadığı zaman çok büyük maddi hasarlara neden olabiliyor. Araçların ömrü kısalıyor. Bakımı yapılmayan araçlar, karayollarında her an olumsuzluklara neden olabilir" diyerek uyarılarda bulundu.