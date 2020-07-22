Uzmanından cilt mantarı uyarısı

Cilt mantarı ile ilgili bilgi veren dermatoloji uzmanı Dr. Dalmış, hastalığın birçok farklı şekilde oluşabileceğini söyledi. Uz. Dr. Dalmış, "Cilt mantarı bazen fark edilemeyecek boyutlarda ortaya çıkabilir, bazı durumlarda ise bu hastalığın ağrı, kaşıntı, kızarıklık, bölgenin sertleşmesi gibi belirtilerle kendisini gösterebilir. Cilt mantarının üç farklı çeşidinin olduğunu söylemek mümkün. Keriyon, anüler ve tineaversicolor olmak üzere üç farklı şekilde kendisini gösteren bir hastalıktan bahsediyoruz. Keriyon cilt mantarı, daha çok hayvancılık ile uğraşan kişilerde ortaya çıkıyor. Anüler cilt mantarının en sık rastlanılan rahatsızlık olduğunu söyleyebiliriz. Bir halkayı anımsatan ve ortadan başlayarak diğer bölgelere doğru yayılan bu mantar türünün oldukça kabarık ve kırmızı şekilde ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Tineaversicolor cilt mantarı ise bilhassa sık terleyen ve ter problemi olan insanlarda ortaya çıkıyor. Kol, bacak ve bel bölgesinde ortaya çıkan kırmızı kabarcıklar ile kendisini belli ettiğini söyleyebiliriz. Cilt mantarının ortaya çıkmasında birden çok sebep vardır. Cilt mantarıyla bilhassa ergenlik döneminizde karşılaşabilirsiniz. Ayrıca, eliniz ve ayağınız gün içerisinde sürekli olarak ıslak kalıyorsa da cilt mantarına yakalanmanız muhtemel. Birçok kişinin hayatınızı kötü yönde etkileyen ayakkabı tercihlerinin de cilt mantarına sebep olduğunu söylemeliyiz. Ayağınız gün içerisinde sürekli olarak ayakkabının içerisinde bulunuyorsa ayak mantarı olma riskiniz var. Bu yüzden, ayakkabı satın alırken bol modellerden yana tercih yapmalısınız. Bir diğer sebep ise kişinin bağışıklık sisteminin zayıf olması. Vücudun dışarıdan gelen enfeksiyonlarla savaşması anlamına gelen bağışıklık sistemi zayıfladığı takdirde mantar virüsü vücuda girecektir. Gelişen teknoloji sayesinde cilt mantarı oldukça basit bir şekilde tedavi edilebilir. Ayrıca, hap ve krem tedavisi de işe yarıyor" dedi.