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Vali Aktaş, Çalışkan beldesinde incelemede bulundu

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesine gelerek yapımı devam eden okul inşaatlarını denetledi.


Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesine gelen Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, inşaatı devam eden 16 derslikli İmam Hatip Ortaokulu ve 24 derslikli İmam Hatip Lisesi'nde incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Aktaş, yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirilmesi için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.


Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'a inceleme esnasında Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, Çalışkan Belediye Başkanı Nadir Tosun eşlik etti.

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