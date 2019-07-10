Vali Aktaş Silopi'de taziye ziyaretlerine katıldı

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, PKK'lı teröristlerce katledilen çobanlardan Vali Çevik'in (40) yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, 23. Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ile Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesinde Çevik ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Acılı aileye başsağlığı, çobanlara Allah'tan rahmet dileyen Vali Aktaş, terör örgütünün ailesinin rızkı için ekmeğinin peşinden koşan iki çobanı hunharca katlettiğini söyledi. Vali Aktaş, “Şu iyi bilinsin ki, kanları yerde kalmaz. Bu zulüm bu vahşet karşılıksız kalmaz” dedi.

Olayın ardından bölgede geniş çaplı operasyonun başlatıldığını hatırlatan Vali Aktaş, iki masum insanı katleden teröristlerin hak ettikleri cezayı alacaklarını sözlerine ekledi.