Vali Aktaş: “Terörü zihinlerimizden silmemiz lazım”

Zihinlerimizde bunu bitireceğiz, kalplerimizde bitireceğiz. Çünkü terör gerçekten kimyamızı bozuyor” dedi.

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2 gün sürecek olan 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya, Vali Mehmet Aktaş, İl Jandarma komutanı Selçuk Yıldırım, Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, gerek bireysel başarının ve mutluluğun, gerekse toplumsal huzurun, gelişmenin, kalkınmanın, refahın ve barışın hiç şüphesiz temel kaynağının eğitim ve eğitimli yetişmiş insan olduğunu belirtti. Eğitime yeterli değeri vermiş, yeterli kaynağı ayırmış ve eğitim bilinci yüksek toplumların her zaman dünyanın en gelişmiş toplumları olduğunu ve dünyaya yön verdiğini anlatan Aktaş, “Bizim de kadim geçmişimizde bunu en iyi şekilde yaptığımızı, bu öncülüğü en iyi şekilde yaptığımızı biliyoruz. Tam tersine eğitim alanında geri kalmış toplumlar, milletler maalesef sıkıntı yaşamışlardır, kaosu yaşamışlardır ve geri kalmışlardır. Bu gün ülkemiz, dünyanın 16'ncı ekonomisidir ve dünyada uluslararası alanda sözü geçen, sözü dinlenen bir ülkedir. Biz bu seviyeyi yetişmiş insan gücümüzün ve eğitim seviyemiz ile yakaladık. Çünkü bizler ülke olarak çok büyük kaynaklara sahip değiliz, çok büyük coğrafyaya sahip değiliz. Bizi bu noktalara getiren yetişmiş insan gücümüzdür. Ama bununla birlikte hiç şüphesiz eksiklerimizde var, açık alanlarımız var ve yapmamız gereken çok işler var” dedi.

2023 eğitim vizyon çalıştayında eğitimdeki eksiklik ve aksaklıkların tespit edilmesi gerektiğini ifade eden Aktaş, “2023 eğitim vizyon çalışmasında, eğitim alanımızdaki eksiklerimizi noksanlarımızı görüp, ve yine dünyayı okuyup bu noktada almamız gereken örnekleri almak ve bu eksiklerimizi gidererek ülkemizi milletimizi daha yüksek noktalara, daha iyi noktalara getirmenin bir gayretidir. Tabi ki ülke genelinde il il yapılacak çalışmalar bir bütün olarak bakanlık düzeyinde devlet düzeyinde değerlendirilecek ve ülke genelinde bundan dersler çıkaracağız ve eğitimimize yeni bir vizyon vereceğiz. Ama bizler, hem bu ülke genlindeki çalışmaya katkı vermek hem de Şırnakımızda, Şırnak özelinde eğitimizin mevcut durumunu, maalesef eğitim durumumuz, mevcut durumumuzu tespit edeceğiz ve bunun yukarılara çıkarılması için yapılması gerekenleri burada birlikte çalışacağız, tespit edeceğiz” diye konuştu.

“Terör örgütü eğitime zarar verdi”

Terör örgütünün bölgede eğitime ciddi zararlar verdiğini ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

“Şırnaklı bir gencin, bir delikanlının, bir hanım kızımızın hiç şüphesiz Edirne'nin bir gencinden, Yozgatlı bir gencimizden hiçbir eksiği yok, hiçbir noksanı yoktur. Devletimizin de bu noktada temin ettiği imkanlar noktasında da bir eksiği yoktur ve hatta fazlası vardır. Şırnak'a devletimizin, eğitime aktardığı kaynaklar gerçekten bir çok ilimizi katlayacak durumdadır ve noktadır. Öğretmen kadrosu itibari ile her geçen gün daha da iyi noktaya geliyoruz. Çok kötü durumda olduğumuzu söyleyemeyiz. Ama bunlarla birlikte, dediğim gibi eğitimde geriyiz. Bunun sebebi gençlerimizin bir eksiğinin olması değildir. Belki birçok alanda fazlamız dahi vardır. Fakat bizim maalesef terör diye bir belamız var. 30-35 senedir yaşadığımız bir terör belası söz konusu terör örgütünün yakıp yıktığı bütün dengelerini alt üst ettiği, tabiri caiz ise kimyasını bozduğu bir şehirde yaşıyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Eğer biz bu terör belasından ivedi bir şekilde kurtulursak, tabi bu kurtulmayı ben sadece bir silahlı mücadele olarak görmüyorum. Zihinlerimizde bunu bitireceğiz, kalplerimizde bitireceğiz. Çünkü terör gerçekten kimyamızı bozuyor. Hem şehirlerimizi yakıp yıkıyor hem ocaklarımızı söndürüyor hem de bu gençlerin geleceğini karartıyor. Kardeşliğimize kast ediyor. Hürriyetimize, özgürlüğümüze kast ediyor. Bütün manevi değerlerimizi yakıp yıkıyor ve sonuç olarak eğitimimiz de maalesef çok alt seviyelere düşürdü, düşürüyor. İşte 80'nci sıradayız. Bizden sonrada Hakkari geliyor. Eğitim seviyemizde, liselere geçiş sınavlarında daha geçenlerde açıklandı, Hakkari 81, Şırnak 80'inci sırada. Terör boyutuna bakıp, terörü en yoğun yaşandığı iki il. Dolayısıyla terör ile aslında paralel giden bir durum söz konusu. Biz terör belasından hem fiziki olarak hem zihnen kurutulduğumuz taktirde hiç şüphesiz eğitimimiz de daha iyi noktalara çıkaracağız, eğitimde başarılı olduğumuz taktirde de hiç şüphesiz terör belasından da hızla kurtulacağız. Bu birbirini destekleyen bir sistem.”