Vali Aktaş'tan Başak ve Yıldırım ailelerine ziyaret

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Silopi'de bacağı güvenlik kapanına sıkışan Çiğdem Başak ve panzer kazasında hayatını kaybeden Muhammed ve Furkan Yıldırım kardeşlerin ailelerini ziyaret etti.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş ile birlikte, Silopi'de çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu. Yapımı tamamlanan Zirai Karantina Müdürlüğü binasında incelemelerde bulunup, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Osmanoğlu'ndan bilgi alan Vali Aktaş, daha sonra bacağı güvenlik kapanına sıkışan Çiğdem Başak'ı evinde ziyaret etti. Başak ile bir süre sohbet eden Vali Aktaş, ardından da beraberindekilerle birlikte, mart ayında Karşıyaka Mahallesi'ndeki panzer kazasında hayatını kaybeden Muhammed ve Furkan Yıldırım kardeşlerin ailesini ziyaret etti.