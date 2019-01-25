Vali Aktaş'tan Kaymakam Pendik'e taziye ziyareti

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, geçtiğimiz hafta babasını kaybeden Beytüşşebap İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik'e taziye ziyaretinde bulundu. Vali Aktaş, ilçe esnafını da gezdi.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, babası Cemalettin Pendik'i kaybeden Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik'e taziye ziyaretinde bulunmak amacıyla ilçeye geldi. Helikopterle ilçeye Vali Aktaş, Hükümet Konağı'nda Kaymakam Pendik'i ziyaretinin ardından ilçe esnafını gezdi. Aktaş, Beytüşşebap'ın huzur ve güvenliğin sağlandığı bir ilçe haline geldiğini belirterek, yatırımların hız kazandığını ifade etti. İnsanların huzuru, rahatı ve güvenliği için gayret ettiklerini anlatan Aktaş, “Allah'a şükür Şırnak'ta çok mesafe aldık. Mevcut bulunduğu noktadan çok daha iyi bir noktaya geldi. Bizim sizden istirhamımız yapılan hizmetleri sahiplenmenizdir, takdir etmenizdir. Yine huzurunuzu bozmak isteyenlerin, kamu yatırımlarının gelmesine engel olmak isteyen şer odaklarına müsaade etmemenizdir” dedi.

İlçeye taziye ziyareti için geldiklerini anlatan Aktaş, “Kaymakamımıza başsağlığı diliyoruz. Vefat eden babasına Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Allah tüm ölenlerimize rahmet etsin” diye konuştu.