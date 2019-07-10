Vali Aktaş'tan teröristlerce katledilen çobanın ailesine taziye ziyareti

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, PKK'lı teröristler tarafından katledilen zihinsel engelli çobanın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Geçitboyu köyünde PKK'lı teröristler tarafından katledilen Abdulhakim Demir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Demir'in ailesi ve köylülere başsağlığı dileyen Vali Aktaş, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla köşeye sıkışan teröristlerin, çocuklarının rızkı ve ekmek parası için işine gücüne giden sivillere saldırmaya başladığını söyledi. Vali Aktaş, "Eli kanlı terör örgütü, çocukların rızkı için ekmeğin peşinden koşan iki tane çobanımızı hunharca katlettiler. Suçsuz günahsız iki masum insanımızı, daha öce yaptıkları gibi maalesef katlettiler. Ama şu iyi bilinsin ki kanları yerde kalmaz. Bu zulüm bu vahşet karşılıksız kalmaz. Allah'ın izniyle güvenlik kuvvetlerimiz olayı haber alır almaz, büyük bir operasyona başladılar. Zaten o bölgede sürekli operasyonlarımız devam ediyor. Allah'ın izniyle en kısa sürede bu cinayeti işleyen, bu katliamı yapan bu kalleş terör örgütünü ve mensupları hak ettikleri cezayı bulacaklar. İnşallah en kısa sürede sizlerin yüreği de soğuyacak bu şekilde. Onların leşleri, kurda kuşa yem olduğunu duyduğunuzda sizlerin de vicdanları rahatlamış olacak. İnşallah bu son olur. Bu kalleş eli kanlı terör örgütüne taraftar olanlar, bunlara aferin diyenler, bunların peşinden gidenlerin Allah kahretsin. Allah onları da bu yanlış duruşlarından, bu ihanet noktasından bir an önce akıllarını başların getirsin ve bu yanlıştan dönsünler. Eğer dönmeseler de Allah onları da kahrı perişan etsin. Hepinizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin" dedi.

Konuşmaların ardından Demir ailesi taziyeleri kabul etti.