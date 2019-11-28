Vali Pehlivan, Cizre OSB'de çelik kapı fabrikasının açılışını gerçekleştirdi

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren çelik kapı fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, beraberinde Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Mustafa Çetin, İŞKUR Müdürü Mehmet Sadık Bora, Şırnak Sanayi ve Teknoloji Müdürü Mehmet Nihat Manas, Ticaret İl Müdürü Emin Yıldırım, DAİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Çağlı, Cizre TSO Başkanı Salih Sefinç ile birlikte Cizre OSB'de faaliyet gösterecek olan çelik kapı fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.

Fabrikanın açılışını dualar eşliğinde gerçekleştiren Vali Pehlivan, huzur ve güven ortamının hakim olduğu Şırnak'ta böyle bir yatırımın kent ekonomisine büyük katkı sunacağını söyledi.

Vali Pehlivan, Yatırımcıların sorun ve önerilerini dinledi

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan beraberindeki mülki idare amiri ve kurum müdürleri ile birlikte Cizre Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Özel Cizre Bilim Teknik Koleji konferans salonunda OSB yatırımcıları ile bir araya geldi. Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sefinç'ten yapılan yatırımlar ve projeler hakkında brifing alan Vali Pehlivan, talepleri dinleyerek, istek ve taleplerin çözümü için kurum müdürlerine talimat verdi.

Burada OSB Yatırımcılarına yönelik bir açıklama yapan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, bugün Organize Sanayi Bölgesi'nde 21'inci fabrikanın açıldığını söyledi. Vali Pehlivan, “Bu ilin valisi olarak, vatandaş olarak heyecan duyuyorum, mutluluk duyuyorum, seviniyorum. Biz ürettikçe ülke olarak daha müreffeh daha başarılı daha gelişmiş seviyeleri yakalayacağız, bundan hiç kuşkumuz yok. Ülkemizin kalkınmasına katkı sunan girişimcilerimize, iş insanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sefinç yatırımlar ve projeler hakkında Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kaymakam Davut Sinanoğlu ve yatırımcılara bilgi verdi.