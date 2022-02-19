Vali Pehlivan, Cizre'de pasta yapımı ve sunumu kursiyerleriyle bir araya geldi

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Umuda Açan Nergis Çiçekleri adlı Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) projesi kapsamında ve İlçe Halk Eğitim Merkezi ile 18-24 yaş arası kadınlar için pasta yapımı ve sunumu kursu açılmıştı. Şehit Salih Hüseyin Parça Kalekolunda kursiyerlerle bir araya gelen Vali Pehlivan, usta öğretici ve kursiyerlerden bilgiler aldı, bir süre sohbet etti, başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Vali Pehlivan'a, Cizre Kaymakam Vekili ve Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Okan Talay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Reşit Sevgi eşlik etti.