Vali Pehlivan, Cudi Dağı Üs Bölgesi'nde askerlerle iftar yaptı

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2 bin 114 rakımlı Cudi Dağı sefine Üs Bölgesi'nde Mehmetçiklerle iftar yaptı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çakırsöğüt Jandarma Komanda Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ve İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilecan Şırnak'ın Cudi Dağında Hz. Nuh peygamberin gemisinin indiği yer olarak bilinen Sefine üs bölgesinde Mehmetçiklerle iftar yaptı.

Türk Silahlı kuvvetleri tarafından başlatılan Operasyonlar ile bölgede sağlanan güvenliğin ardından Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan beraberinde Çakırsöğüt Jandarma Komanda Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ve İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilecan Sefine bölgesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Sefine Bölgesine yapılan yol çalışmasını da inceleyen Vali Pehlivan Mehmetçiklerle bir araya gelerek, üs bölgesinde vatan savunması yapan askerlerle birlikte iftar yaptı. Vali Pehlivan, iftarını beraber yatığı askerlerle bir süre sohbet ederken, vatani görevlerinde başarı ve kolaylık diledi.

Vali Pehlivan, “Cudi Dağı'nda devam eden güvenlik yatırımlarının yerinde incelediğini ve Cudi Dağı'nın zirvesinde Sefine mevkiinde, vatan nöbeti tutan kahraman komandolarla, iftar saatinde bir araya geldiklerini belirtti.

58 komando timi, 12 JÖH timi, 12 PÖH timi, 18 korucu timi ve 2 karma tim olmak üzere toplam 102 tim, bin 485 personel ile 14 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan “Yıldırım-1 Cudi” operasyonu ile bölge teröristlerden arındırılmıştı. Güvenlik Güçleri tarafından Hz. Nuh peygamberin gemisinin indiği yer olarak bilinen Sefine bölgesini muhafaza altına aldı.