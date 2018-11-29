Vali ve belediye başkanı muhtarlarıyla bir araya geldi

Bir otelde düzenlenen toplantıya Vali Mehmet Aktaş, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Ulusoy, kurum müdürleri merkez ve köy muhtarları katıldı. Merkezde ve köylerde yoğun bir çalışma gerçekleştirildiğini belirten Aktaş, tüm kurumların üzerine düşen sorumluluğu yaptığını söyledi. Aktaş, merkezde ve köylerde yoğun bir çalışma gerçekleştirildiğini, bu noktada da ilgili tüm kurumların üzerine düşen her şeyi yaptığını ve yapmaya devam edeceğini belirtti.

Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu da, genel olarak Şırnak'ta gelinen durum ve yapılan çalışmalar hakkında konuşarak, son dönemde merkez ve bağlı mahallelerde büyük hizmetlerin yapıldığını söyledi. Bedirhanoğlu, “Alt yapı hizmetlerinden üst yapı çalışmalarına, parklardan çevre düzenlemelerine kadar, birçok noktada büyük mesafeler kaydettik. Şırnak'ta başlatmış olduğumuz değişim hareketini salt merkezle sınırlamayarak, merkeze bağlı köy ve beldelerimize de yayarak büyük bir özveriyle çalıştık. Bu noktada şehrimizin özlenen modern kimliğe kavuşması için, ilgili tüm birimlerimizle birlikte büyük bir gayret sarf ediyor ve etmeye de devam edeceğiz. Bu hususta tüm imkanlarımızla halkımızın yanındayız” dedi.

Toplantı, mahalle ve köy muhtarlarının taleplerini dile getirmeleri ile sona erdi.