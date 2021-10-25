Vefakar öğretmenlerden anlamlı temizlik

Şırnak'ta öğretmenler köy okulunu her gün baştan aşağı temizliyor. Vefakar öğretmenlerin bu davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyündeki Cemil Gökçe İlk ve Ortaokulunda öğretmenler pandemi süreci boyunca öğrenciler için hafta sonları okulu temizliyor. Haftada bir gün okulu baştan aşağı içini ve dışını yıkayan öğretmenler okula evleri gibi bakıyor. Öğrencilerin daha ferah bir ortamda eğitim ve öğretim görmeleri için kolları sıvayan öğretmenler tatil günlerini okulu yıkayarak geçiriyor. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan köy okulunda öğretmenlerin hummalı çalışmaları her hafta tekrarlanıyor. Okulda temizlik personellerine yardım eden öğretmenler kış öncesi çevre temizliği de başlattı. Okul Müdürü Mesut Yılmaz, ‘'Öğrencilerimiz pandemi sürecinde daha güzel bir ortamda eğitim görmeleri için öğretmen arkadaşlarla beraber böyle bir çalışma başlattık, rutin olarak çalışıyoruz. Çok mutluyuz. Güzel bir ortamda öğrencilerimizle beraber çalışmak güzel geliyor. Bütün okullarda bu tür çalışmalar var'' dedi.

Fen Bilgisi Öğretmeni Mustafa Kabakalak, okulun evleri olduğunu ve temizlemek zorunda kaldıklarını söyledi. Kabakalak, "Temizlik önemli köy okulunda, öğrenciler topraklı yollardan geldikleri için çok kirleniyor. Okulumuzu temizlemek zorundayız. Evimizi temizliyoruz. Bütün okullarda yapılıyor. Bütün öğretmen arkadaşlar bu işleri yapıyor" diye konuştu.