Vefalı köpek askerden dönen sahibine sarıldı

Şırnak'ta vefalı köpek 6 ay sonra sahibini görünce yanından ayrılamadı. Askerden dönen sahibine sarılan köpek duygu dolu anlar yaşattı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Baraşan köyünde yaşayan Mehmet Gükçe isimli bir vatandaş yıllarca gözü gibi baktığı Tolaz isimli köpeğini bırakıp vatan görevi için 6 ay önce askere gitmişti. Vatani görevini tamamlayan asker Mehmet Gükçe eve geldiğinde köpek önce tanımadı, sonra kokusundan tanıyan köpek sahibine sarıldı. Uzun süre hasret gideren köpek ve sahibi duygusal anlar yaşadı. Mehmet Gükçe, “6 ay askerde kaldım geldiğimde çok özlemiş, bunu belli etti. Beni gördüğünde çok tanımadı ama sonrasında sarıldı çok özlemiştik birbirimize" dedi.