Velilerden anlamlı kermes

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde öğrenci velilerinin açtığı kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Beytüşşebap ilçesinde Şehit Doğan Acar Cumhuriyet İlkokulu ve Şehit Mehmet Ali Bozkurt Cumhuriyet Ortaokulu öğrenci ve velileri tarafından düzenlenen kermese, Kaymakam İsmail Pendik, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Öğrenci velileri, kermesten elde edilen geliri okul aile birliğine bağışlayarak okulun eksikliklerinin giderilmesini istedi. İki gün süren kermeste katılımcılar, davul zurna eşliğinde halay çekerek eğlendi.