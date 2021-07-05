Virajı alamayan minibüs takla atarak durabildi

Şırnak'tan Uludere ilçesi Şenoba beldesinde virajı alamayan bir minibüs takla atarak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Babat'ın hakimiyetindeki 47 AAE 406 plakalı Ford transit marka minibüs, Şırnak istikametinden Şenoba istikametine seyir halindeyken Besta mevkiinde virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada şarampole yuvarlanan minibüs takla atarak durdu. Sürücü Fırat Babat ile birlikte araçta bulunan Abdullah Gün ve Mehmet Babat kazayı hafif yaralı atlattı. Kazanın ardından olay yerine 112 ve jandarma ekipleri gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.