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Yabani atlar donmaktan kurtarıldı

Hava sıcaklığının eksilere düştüğü Şırnak’ın Uludere ilçesinde yiyecek bulamayan ve donmak üzere olan yabani at sürüsü son anda kurtarıldı.

Hava sıcaklığının eksilere düştüğü Şırnak'ın Uludere ilçesinde yiyecek bulamayan ve donmak üzere olan yabani at sürüsü son anda kurtarıldı.


Uludere ilçesinde yiyecek bulamayan ve donmak üzere olan yabani at sürüsünü gören vatandaşlar, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü aradı. Bunun üzerine harekete geçen müdürlük, atlara yem götürdü. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada yaban hayvanlar başta olmak üzere aç ve sıcak yuva bulamayan hayvanlar için çalışma başlatıldığını söyledi. İnan, “Başıboş hayvanların Besta bölgesinde bırakıldıklarını gören bir duyarlı vatandaş bilgilendirdi bizi. Biz kurum olarak Haytap ve Uludere Belediyesinden aldığımız destekle hayvanlarımıza gerekli yemleri temin ettik. Kış boyunca periyodik olarak yapılacak olan bu çalışmada gönüllü olarak bize yardım edenlere teşekkür ederiz” dedi.

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