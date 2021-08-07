Yağışlar arıları vurdu

Şırnak'ta şiddetli yağış yaylada kalan binlerce bal arısını vurdu. Yağmurun sel gibi aktığı bölgede bal arıları zarar gördü.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Akarsu köyünde 2 gündür etkili olan şiddetli yağış bal arılarını vurdu. Yaz aylarında yaylaya çıkarılan binlerce bal arı kovanı sular altında kaldı. Onlarca bal arısının telef olduğu şiddetli yağış etkisini akşam saatlerine kadar sürdürdü. İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan yüksek rakımlı yayla ve köylerde, belirli aralıklarla bırakılan bal arıları sel suları içinde kaldı. Arıcılar arılarını zor kurtardı. Bölgede yağış etkisini sürdürüyor.