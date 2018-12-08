Yaralı köpek yardım bekliyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir aracın çarpması sonucu belden aşağısı tutmayan köpek, bir iş yerinin dibinde acı içerisinde kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor. Duyarlı vatandaşlar köpeğin yaralı halini görünce aramadık yer bırakmadığını ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Cizre ilçesine bağlı Kurutuluş köyü Zoran mezrasında yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu belden aşağısı tutmayan ve yürüyemeyen köpek, sürünerek yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına kadar geldi. Köpeğin ayağa kalkamadığını ve sürünerek geldiğini gören duyarlı vatandaşlar ve yol üzerindeki esnaf köpeğe yemek ve su verdi. Köpeğin tedavi edilmesi için birçok yeri aradığını ancak hiçbir sonuç alamadığını belirten duyarlı vatandaşlardan Cevher Ruvanas, "Aramadığım yer kalmadı. Cizre'de hayvan kliniği olmadığı için kimse yardımcı olamadı. Hayvan acılar içinde kıvranıyor, ne yapacağımı ben de bilemez oldum. Köpeğe buradaki esnaf ve vatandaşlar sahip çıktı. Yetkilerden yardım etmesini istiyorum. Yaralı köpeğe bir an önce yardım edilmeli. Çünkü yaralı köpeğin bu halde yaşamasına gönlümüz ve vicdanımız el vermiyor" dedi.