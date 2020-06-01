Yasak bitti halk piknik alanlarına akın etti

Korona virüs tehlikesine karşı aylardır ülke genelinde geçerli olan piknik yasağından dolayı evden çıkmayan vatandaşlar, yasakların kalkmasıyla piknik alanlarına koştu. Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal köyünde bulunan piknik alanlarına giden vatandaşlar güzel vakit geçirdi. Şırnak merkez, ilçe ve köylerden gelen vatandaşlar günün tadını çıkarttı. Vatandaşlar uzun bir aranın ardından köyün doyumsuz manzarası ve doğasına şahitlik edip güzel vakit geçirdi. Başka şehirlerden gelen vatandaşlar ise; pikniğe gitmeyi ve dışarı çıkmayı çok özlediklerini Hilal köyü gibi böyle güzellik taşıyan tabiata hayran olduklarını ifade etti.