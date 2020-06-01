İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yasak bitti halk piknik alanlarına akın etti

Şırnakta korona virüs salgını yasağından dolayı evden çıkamayan vatandaşlar, normalleşme sürecinin başlamasının ardından sosyal mesafeyi gözeterek piknik alanlarına akın etti.


Korona virüs tehlikesine karşı aylardır ülke genelinde geçerli olan piknik yasağından dolayı evden çıkmayan vatandaşlar, yasakların kalkmasıyla piknik alanlarına koştu. Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal köyünde bulunan piknik alanlarına giden vatandaşlar güzel vakit geçirdi. Şırnak merkez, ilçe ve köylerden gelen vatandaşlar günün tadını çıkarttı. Vatandaşlar uzun bir aranın ardından köyün doyumsuz manzarası ve doğasına şahitlik edip güzel vakit geçirdi. Başka şehirlerden gelen vatandaşlar ise; pikniğe gitmeyi ve dışarı çıkmayı çok özlediklerini Hilal köyü gibi böyle güzellik taşıyan tabiata hayran olduklarını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.