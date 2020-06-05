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Yayla yolları göçerler için açılıyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlık ve belediye ekipleri, yaylalara çıkan göçerler için yollarda onarım çalışması başlattı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlık ve belediye ekipleri, yaylalara çıkan göçerler için yollarda onarım çalışması başlattı.


Beytüşşebap'taki yüksek rakımlı yaylalara çıkan göçerler ve yöre halkı, bozuk yolların onarılması için yetkililerden yardım istedi. Hemen harekete geçen kaymakamlık ve belediye ekipleri, yolları onarma çalışması başlattı.


Kaymakam İsmail Pendik, her yıl bahar aylarında yaylalara çıkan vatandaşların daha rahat etmesi için bozuk olan yolları onardıklarını söyledi. Kaymakam Pendik, "Ekiplerimiz bir haftaya yakındır çalışıyor. İnşallah en kısa zamanda Faraşin Yaylasının yollarını da temizleyeceğiz" dedi.


Belediye başkanı Habip Aşan ise belediye sınırları içinde bulunan mahalle ve yaylaların yollarını yaptıklarını ifade etti. Başkan Aşan, "Kahnicemet Yaylasındaki yolların onarılması ve yeni yolların yapılması için talimat verdik. Kaymakamlığımız ve belediyemiz ortak bir seferberlik yürüyor. Bozuk olan yollarda menfezler yapıyoruz" diye konuştu.

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