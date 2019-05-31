Yaylalarda koyun kırkma dönemi başladı

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki yaylalarda hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, koyunlarını kırkmaya başladı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde havaların ısınmasıyla beraber yaylara çıkan göçerler koyun ve keçilerini yünlerden temizlemek ve daha sağlıklı verim alabilmek için kırkma dönemini başlattı. Yüksek rakımlı yaylada yüzlerce keçi ve koyunu kırkan vatandaşlar daha sonra hayvanları suda yıkayıp meraya salıyor.

Behçet Ürek isimli vatandaş, her yıl bu vakitlerde temizlik çalışmaları yaptıklarını söyledi. Ürek, “Yıllardır hayvancılıkla uğraşıyoruz. Yılın bu vakitlerinde yaylaya çıkıp bu günlerde kuzuları koyunları kırkıyoruz. Daha fazla verim almak ve daha sağlıklı hayvanlar yetiştirmek için yorucu işlerimize her yıl böyle devam ediyoruz. Buranın baharı çok güzel herkesi buraya davet ediyorum” dedi.