Yeni yol, Şırnaklılara 1 saatlik zaman kazandırdı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde devletin yatırımları hız kazandı. Birçok yatırımın yanı sıra yeni çift şeritli yolun 5 kilometresi hizmete açıldı.

Coğrafi konumu itibariyle dağlık alanda kurulu olan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yeni yoların yapılması için çalışmalar başlatıldı. Geçen yıl temeli atılan 20 kilometrelik dar ve virajlı yolun 5 kilometresi hizmete açıldı. 20 milyon Türk Lirası'nın harcandığı yol, 9 metre genişliğinde 2 aracın geçeceği şekilde yapıldı. Huzur ve güven ortamının tesis edilmesinden sonra birçok yatırım yapıldı. İlçe merkez ile Şırnak arasındaki 3 saatlik yol 2 saate inecek.

Sathi kaplama ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Beytüşşebap Kaymakamı Kemal Ülkü, 22 Ağustos 2022 tarihinde ilçede hizmete başladığını hatırlatarak, yol yapım çalışmalarının 5 kilometresinin bittiğini kaydetti. Proje aşamasında olan 4 kilometrelik ilçe merkezi ve Hisarkapı ile Ayvalık köyü arasındaki 10 kilometrelik toplam 14 kilometrelik yol proje aşamasının da takipçisi olacaklarını belirten Kaymakam Ülkü, "Beytüşşebap, Şırnak merkeze 120 kilometre uzaklıkta ve en uzak ilçemiz. İnşallah her yatırımın olduğu gibi bu güzel hizmet de tamamlanmış olacaktır" dedi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Karayolları Şantiye sorumlusu Kadri Ergin, terör olaylarından dolayı eskiden yatırım yapılmadığını anımsatarak, şimdi ise hizmetlerin yapıldığını söyledi. Ergin, çok güzel bir çalışma olduğunu değerlendirdi.