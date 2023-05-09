İhlas Haber Ajansı

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Yeşil Sol Parti mitingi sonrası polise taşlı saldırı

Yeşil Sol Parti (YSP) Cizre İlçe Başkanlığınca düzenlenen miting sonrası güvenlik güçlerine taş atan gruba polis müdahalede bulundu.


Konak Mahallesi Bozalan Toki Konutları mevkiinde saat 18.00'de sona eren YSP'nin mitingi sonrası dağılan kalabalığın arasında bulunun bazı gruplar, yol üzerinde güvenlik önlemi alan polis ve polis araçlarına taşlarla saldırdı. Polisin 'dağılın' uyarılarına uymayan grup taş atamaya devam edince güvenlik güçleri, göz yaşartıcı bomba ve tazyikli suyla müdahale ederek grubu dağıttı.

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