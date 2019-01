Yılbaşı gecesinde zırhlı araçtan Kürtçe ve Türkçe şarkı çalan polislere ödül

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yılbaşı gecesi zırhlı araçtan Kürtçe ve Türkçe şarkı çalan polislere bölgede kardeşliği pekiştirdikleri için İlçe Kaymakamı İsmail Pendik tarafından ödül verildi. Kaymakam İsmail Pendik, Kürt Türk kardeşliğini bozmak isteyen güçlere inat en güzel cevabı yılbaşında veren polisleri bu davranışlarından dolayı ödüllendirdi.

Yılbaşı gecesi Beytüşşebap ilçe merkezinde devriye görevi yapan polis memurları Karşıyaka Mahallesi Atatürk Meydanında bidon ve kızaklarla yeni yıla girmeye çalışan gençlerin yanında durdu. Gençlerin Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde halaylar çekip eğlendiğini gören polisler, şarkıların sesinin az çıktığını görünce bunun üzerine zırhlı aracın megafonundan Kürtçe ve Türkçe şarkılar çalarak mahallede uzun halay kuyrukları oluşmasına neden oldu. Şarkılarla polis ve vatandaşlar el ele vererek halay çekip yeni yıla girdi. Bunun duyulmasının üzerine üzerine İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı İsmail Pendik olaya kayıtsız kalmayarak o gece devriye görevi yapan polis memurlarını makamına davet ederek tebrik etti. Pendik, daha sonra polislere tebrik belgesi verdi. İlçe Kaymakamı Pendik, Türk Kürt kardeşliğinin en güzel örneğinin bu olayda gösterildiğini belirterek, "Son iki yılda kahraman Mehmetçiğimiz, jandarmamız, polisimizin ve güvenlik korucularımızın fedakar şekilde düzenledikleri operasyonlarıyla ilçemiz ve çevresi huzura kavuştu. Artık terörün olmadığı gibi birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin huzurun hakim olduğu bir Beytüşşebap haline geldi. Nasıl ki kahraman silahlı güçlerimiz güvenlik güçlerimiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar fedakar bir şekilde çalışıyorsa, bizlerin de halkımızın gönlüne aklına emperyalistlerin ve onların uzantısı olan onların maşası olan bölücü terör örgütünün ve işbirlikçilerinin halkımızın kalbine yerleştirdiği fitne fesatlarını tamamen ortadan kaldırıncaya kadar mücadelemiz sürecek. Bunun içinde vatandaşlarımızı sahiplenmek, onların Türkiye Cumhuriyeti devletiyle olan gönül bağlarını kuvvetlendirmek ve bölücü terör örgütünün psikolojik açıdan da tamamen yok olmasını sağlamak için her zaman gayret ve çalışma içerisinde olacağız. Buradaki polis arkadaşlarımız yılbaşı gecesinde zırhlı polis aracımızla oradaki gençlerimizle kaynaşmak, gençlerin devletimizle olan gönül bağını güçlendirmek için spontone gelişen olay güzel bir etkinliğe dönüştü. Onları tebrik ediyorum. İnşallah Beytüşşebap'ta bu güzellikler her zaman ortaya çıkacaktır. Malumunuz son süreçte seçim yaklaştıkça PKK ve onun uzantısı olan mihraklar Kürt vatandaşlarımızı Türkiye Cumhuriyeti devletimizin asil ve birinci sınıf yurttaşı, vatandaşı olan Kürt kardeşlerimizi provake etmek için türlü türlü yalanlar ve iftiralar atarak, yalan yanlış haberler yaymaya çalışıyorlar. Sakarya'da bir hadise meydana gelmiş ve Sakarya valiliğimizin de basın açılamasında ifade ettiği gibi olayın etnik bir durumdan kaynaklanmadığı açıklanıp ve sarih bir şekilde ortaya konulmasına rağmen Kürt kardeşlerimizi provake etmek için sözde orada öldürülen vatandaşımız ‘ben Kürdüm' dediği için öldürüldüğü yalanını yaymışlardı. Buna en güzel cevap bu arkadaşlarımızın yılbaşı gecesinde yaptığı etkinlik oldu. Bizler devletimiz olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan etnik kimliği ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, siyasi görüşü ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızın yaşamlarına saygılıyız. Bunun nen güzel örneği yılbaşı gecesi Beytüşşebap'ta oldu. Bu yalan yanlış iftira haberlere de en güzel cevabı Beytüşşebap'tan verdik diye düşünüyorum. Onun için arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu güzel haberle yalan yanlış haberler akamete uğratılmıştır. İnşallah bu güzel haberler Beytüşşebap'ta her zaman devam edecektir" dedi.