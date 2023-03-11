Yıllardır düğün ve taziye yemeklerini ücretsiz veriyor

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde 3 yıldır hizmet veren AK Partili Belediye Başkanı Alihan Babat, yaptığı hizmetlerle bölgede parmakla gösteriliyor. Bütün düğün ve taziyelerin 3 öğün yemeklerini üstlenen Başkan Babat, hastalık dolayısıyla il dışına giden hastaların otel masraflarını, il dışında okuyan öğrencilerin masraflarını, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde yerel seçimlerde belediyeyi alan Alihan Babat hizmetlerine her gün yenisini ekliyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yaptığı ilk çalışmadan biri olan ücretsiz yemek dağıtımı 3 yıldır devam ediyor. Mobil mutfak aracıyla belde ve köylerinde vefat edenlerin 3 günlük taziye yemeğinin yanı sıra yeni dünya evine giren çiftlerin masraflarını hafifletmek için de düğün yemekleri hazırlayıp dağıtıyor. Ülkenin hiçbir yerinde benzerine rastlanmayan hizmetler bölge halkı tarafından takdir ediliyor. Asım Yarar adındaki vatandaş belediye başkanına minnettar olduklarını söyledi. Yarar, "Belediye başkanımız Alihan Babat 3 yıldır düğün ve taziyelerin bütün yemeklerini karşılıyor. Her yıl 80 düğünden fazla oluyor, hepsinin masrafını karşılıyor. Başkanımızdan çok memnunuz. Diğer belediyelere örnek olur inşallah'' dedi.

Belediye Başkanı Alihan Babat, halkı hizmet etmek için bütün imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Babat, "Bölgemizde düğün masrafları çok maalesef, başkan olduğum gün bir toplantı yaptık. Bir bildiri yayınladık. Bu bildirimizde düğünlerde altınlara kısıtlama getirdik. Allah razı olsun herkes buna uyuyor. Kendimizde düğünlerde masraflar hafiflesin diye düğün yemeklerini ücretsiz dağıttık. İki ay öncesine kadar Şırnak merkezden alıyorduk yemekleri ama şimdi mobil mutfak aracımızı getirdik. 3 bin kişilik yemek yapıyoruz. Şu anda taziye yemeklerini de yapıyoruz. Taziye sahipleri yemek yapma durumunda değiller bu yüzden 3 öğün yemek hizmeti veriyoruz. Halkımız için belediye olarak bu hizmetleri yapmak zorundayız" dedi.

Başkan Babat daha önce sağlık sorunlarından dolayı il dışına giden hastaların otel masrafları, il dışında okuyan belde öğrencilerinin masrafları, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin ihtiyaçları gibi önemli konularda vatandaşlara destek veriyordu.