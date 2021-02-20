İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yıllardır karlı dağlarda hayvanlarıyla iç içe yaşıyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında tek başına yaşayan Abdulmenav Aslan (61), hayvanlarla iç içe bir hayat geçiriyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında tek başına yaşayan Abdulmenav Aslan (61), hayvanlarla iç içe bir hayat geçiriyor. Yıllardır karlı dağlarda tek başına kalan Aslan, en çok çocuklarını özlüyor.


Beytüşşebap ilçesi Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında yıllardır tek başına kalan Abdulmenav Aslan, hayvanlarıyla birlikte yaşamını sürdürüyor. Tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılayan Aslan, en çok Van'da yaşayan çocuklarını özlüyor. Kürtçe konuşan Aslan, "Yıllardır buradayım. Ailem Van'da kalıyor. Tek başıma burada yaşıyorum. 50 koyunum 2 atım ve 2 köpeğim var. Buraya alıştım gitmek istemiyorum. Hayvanlarımı Van'da ahır olmadığı için burada beslemek zorunda kalıyorum. Burada kalan 3 aile daha var ama bana uzaklar. Hayatımdan mutluyum. Ama çocuklarım burnumda tütüyor. Çok özledim, en küçük çocuğumu çok özledim" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.