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Yoğun kar Kato Dağı'nı beyaza bürüdü

Şırnak, Van ve Hakkari sınırları içinde bulunan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı, yoğun kar yağışı nedeni ile beyaza büründü.


Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan yüksek rakımlı Kato Dağında kar yağışı şiddetini arttırdı. Kar kalınlığının yaklaşık 7 metre ulaştığı dağ zirveleri beyaza büründü. Doğa fotoğrafçısı Serdar Gükçe yıllardır gidilemeyen bölgelerde ilk defa fotoğraflar çektiğini belirtti. Gükçe, "Eskiden buralar çok sıkıntılıydı, çok gelmek istiyordum ancak yasak olduğu için gelemiyorduk. Kato Dağı her mevsim bir başka güzel. Kar yağışı çok fazla olduğundan her taraf beyaza büründü. Biz de fotoğraflamak istedik" dedi.

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