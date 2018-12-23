Şırnak'ın Gündoğdu Mahallesi'nde başlatılan yol yapım çalışmaları tamamlanarak hizmete açıldı.

Yol yapım çalışmalarında bir ilke imza atan Şırnak Belediyesi, 2018 yılında da Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu öncülüğünde yol yapım çalışmalarına süratle devam ediyor. Yıllarca belediye hizmetlerinden mahrum bırakılan ve mahalle sakinlerinin yıllarca talep etmesine rağmen yapılamayan yollara kayıtsız kalmayan Başkan Bedirhanoğlu, Gündoğdu Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine, mahallenin ara sokaklarının yapılması talimatını vermişti. Bunun üzerine kolları sıvayan Fen İşleri ekipleri, daha önce stabilize olan ve kış aylarında çamur deryasına dönüşerek kullanılamaz hale gelen sokaklarda hızlıca kilitli parke taşı döşemesine başladı. Ekipler yoğun çalışmaları sonucunda, bir hafta gibi kısa bir sürede aplikasyon çalışmalarının tamamlanması ile birlikte, mahallenin tamamı bordürlü kilitli parke taşlarıyla döşendi.

Yol yapım çalışmalarının tamamlandığı Gündoğdu Mahallesinde incelemelerde bulunan Başkan Bedirhanoğlu, yapılan çalışmaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sırasında Başkan Bedirhanoğlu'na eşlik eden mahalle sakinleri, on yıllardır devam eden yol sorununu bir hafta gibi kısa bir sürede ortan kaldıran Başkan Bedirhanoğlu'na teşekkür ederek, hayır duaları etti. Yıllardır yolların stabilize olmasından kaynaklı, kışın doğru dürüst evden çıkamadıklarını ve çocukların okula giderken paçalarından çamur aktığını ifade eden bir mahalle sakini, önceki dönemlerde yüzlerce defa talep etmelerine rağmen yolların yapılmadığını ve sürekli oyalandıklarını söyleyerek, “Turan Bedirhanoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte şehrin kaderinde büyük bir değişme yaşandı. İlk defa asfalt yollarla tanıştık. Aslında belediyeciliğin ne olduğunu onun sayesinde öğrendik. Artık çocuklarımız okula paçalarından çamur akmadan gidecekler. Allah başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Yıllardır devam eden yol sorunumuzu çözdüğü için ve bizi ilk defa bu tür hizmetlerle tanıştırdığı için Allah kendisinden razı olsun” dedi.