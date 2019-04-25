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Yola düşen çığ 22 gün sonra temizlendi

Şırnak’ın Uludere ile Beytüşşebap ilçeleri arasındaki yola düşen çığ, 22 gün sonra temizlenebildi.

Şırnak'ın Uludere ile Beytüşşebap ilçeleri arasındaki yola düşen çığ, 22 gün sonra temizlenebildi. Yolun ulaşıma açılması sonrası ortaya çıkan görüntü, sürücüleri hayrete düşürdü.


Uludere ilçesi ile Beytüşşebap ilçesi arasında bulunan Uzungeçit beldesindeki 2 bin rakımlı Suvara Meşa ve Tanin Tanin geçidine yaklaşık 22 gün önce çığ düştü. Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu çığın ulaşıma kapattığı yol, temizlenerek açıldı. Temizlik sonrası açılan yolu kullanan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Onlarca metreyi bulan kar kalınlığının altında ilerleyen sürücüler korku içinde yolu tamamlamaya çalıştı.

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