Yurtta ilaçlamadan zehirlenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Şırnak Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Cezeri Kız Öğrenci Yurdu'nda ilaçlama sonrası 76 öğrenci, karın ağrısı ve kusma şikayetleri üzerine hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı.

Olay, gece 23:00 sıralarında Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar kampüsü içerisinde bulunan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Şırnak Cezeri Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Yurdun mutfak kısmında saat 23.00 sıralarında ilaçlama yapıldı. Yatakhane bölümlerindeki 76 kız öğrencide karın ağrısı ve kusma şikayetleri başladı. Zehirlenme şüphesiyle 76 öğrenci, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen 76 öğrenci, tedbir amaçlı geceyi hastanede geçirdi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, hem adli hem idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek, “4 Kasım günü Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü içerisinde bulunan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Şırnak Cezeri Kız Öğrenci Yurdu'nun mutfak kısmında saat 23.00 sıralarında yapılan ilaçlama neticesinde, yurdun yatakhane bölümlerinde bulunan 76 kız öğrenci zehirlenmiş, Şırnak Devlet Hastanesi'ne intikal ettirilen öğrencilerin tedavileri tamamlanmıştır. Öğrencilerimizin tamamının sağlık durumu iyi olup tedbir amaçlı Şırnak Devlet Hastanesi'nde misafir edilmektedir. Sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca adli, Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.