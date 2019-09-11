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Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 2.

turunda Diyarbekirspor deplasmanda Cizrespor ile karşı karşıya geldi. Normal süre ve uzatmaların ardından 1-1 biten maçı penaltı atışları sonucu Diyarbekirspor 7-6 kazandı ve bir üst tura yükseldi.



Stat: Hamit Özalp


Hakemler: Mehmet Şükrü Közcü, Nurettin Çiçek, Orhan Timurtaş


Cizre Spor: Mahmut Demirgan, Fatih Şen, Evren Horozal, Doğan Seçkin Şavkin (Bahtiyar Dolma dk. 83 ?), Ercan Çapar, Gökhan Dinçer, Umut Dilek, Mert Yıldırım (Rıdvan Coşkun dk. 76), Şemsettin Ender Kılıç, Murat Akçay, Taner Gürsoy (Yusuf Kerçin dk. 63)


Diyarbekir Spor: Ahmet Üçgün, İbrahim Nas, Serhat Zübeyr Koruk, Taner Çekiç (Güney Tutcuoğlu dk. 72),Burak Başkaya (Emre Kara dk. 72), Vedat Budak, Fikret Topaloğlu, Tolunay Yurtseven, Maksut Birben (Uğur Ayhan dk. 81 ?), Doğukan Baş, Furkan Yılgın


Goller: Doğan Seçkin Şevkin (dk. 70) (Cizre Spor), Serhat Zübeyr Koruk (dk. 76) (Diyarbekir Spor)


Sarı Kartlar: Umut Dilek (Cizre Spor), İbrahim Nas,Taner Çekiç (Diyarbekir Spor)

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