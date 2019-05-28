1 yılda 14 patent başvurusu

Sivas; Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) verilerine göre 2018 yılında patent sıralamasında 14 başvuru ile 81 il içerisinde 35'inci sırada yer aldı. Sivas'ta en fazla başvurunun 21 ile 2013 yılında yapıldığı görülürken, 2017 yılında 12, 2018 yılında ise 14 başvurunun gerçekleştiği belirlendi.

Sivas İç Anadolu Bölgesi'nde 6'ncı sırada

Sivas, patent başvuru sıralamasında İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan iller arasında ise 6'ncı oldu. Listenin zirvesinde 931 patent başvurusu ile Ankara yer aldı. Ankara'yı; Konya 186, Kayseri 93, Eskişehir 92, Aksaray 15, Sivas 14, Kırıkkale 11, Niğde 7, Nevşehir 6, Yozgat ve Karaman 4, Kırşehir 2, Çankırı ise 1 başvuru ile takip etti.

En fazla başvuru İstanbul'dan

En fazla başvuru yapan iller ise 3 bin 342 başvuru ile İstanbul, bin 931 başvuru ile Ankara ve 440 başvuru ile Bursa oldu. Türkiye genelinde toplam 7 bin 349 başvuru yapılırken Erzincan, Hakkari, Siirt ve Ardahan illerinden ise hiç başvuru gerçekleşmedi.