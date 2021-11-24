100 fidan toprakla buluştu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından (SHMYO), daha yeşil bir yerleşke için Hasbahçe Göleti'ne fidan dikim etkinliği düzenlendi. Bu kapsamda akademik, idari personelleri ve öğrencilerin bağışlarıyla temin edilen 100 fidanın dikimi gerçekleştirildi. Etkinliğe SHMYO Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Funda Evcili, Yüksekokul Sekreteri Özdemir Yalçın ve öğrenciler katıldı.

“Çevre sorunları artıyor''

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan SHMYO Müdürü Prof. Dr. Serkan Akkoyun, “Yasal düzenlemelere rağmen, çevre sorunları artıyor. Toplumsal farkındalığın artırılmasının çevre sorunlarının çözümünde önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Üniversiteler ve üniversite öğrencileri bu anlamda en önemli kitleyi oluşturuyor. Çevre bilincinin geliştirilmesine hizmet eden fidan bağışı kampanyamıza katılan akademik, idari personelimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.