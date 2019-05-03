100. Günde 100 çocuğa 100 bisiklet

Yılında,“100. Yılda 100 Mutlu Çocuk” programı kapsamında 100 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gerçekleştirilen programda konuşan Vali Salih Ayhan, yılında çocukların yüzünü güldürecek etkinlikleri ihmal etmemeye çalıştıklarını belirterek, "Her çocuğun hayali olan bazı enstrümanlar vardır. Biz de elimizden geldiğince bütün çocukların yüzünü güldürmeye çalışıyoruz. Bugün de 100. Yılda 100 Mutlu Çocuk projesi kapsamında 100 çocuğumuza 100 bisiklet dağıtımı yapacağız. Asıl olan çocuklarımızın mutluluğu ve onların yüzünün gülmesi. Onların hayata heyecanla, sevgiyle, muhabbetle bakması gerekiyor." dedi.

Konuşmaların ardından Sivas Lisesi Erhan Erdem Spor Salonunda çocuklara bisiklet dağıtımı gerçekleştirildi. Hazırlanan oyun ve eğlence gruplarında müzik eşliğinde çocuklar gönüllerince eğlendi.