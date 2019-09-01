100 milyon birinci fidanı Cumhurbaşkanı dikecek

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Kongresi'nin 100. yılı anısına kentte son 15 yılda 100 milyon fidan dikildiğini ve 100 milyon birinci fidanı 100. yıl etkinlikleri kapsamında Sivas'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dikeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında 4 Eylül Çarşamba günü Sivas'a geliyor. Vali Salih Ayhan, tarihi Buruciye Medresi'nde düzenlediği basın toplantısı ile 100. yıl etkinlikleri hakkında bilgi verdi. 8. Sivas Kitap Günleri hakkında da bilgi veren Ayhan, kitap günlerinde 150'ye yakın etkinliğin gerçekleştirileceğini, 100 stant olacağını ve 185 yayınevinin katılım sağlayacağını söyledi. Vali Ayhan, ”Çok hareketli yoğun bir yıl geçirdik. Çok bereketli bir yıl oldu. Tüm kurumlarımızın iç dinamikleri ile ufukları ve gayretleri ile kongremizi güzel bir şekilde kutluyoruz. Anmalar yapıyoruz ve gelecek nesillere güzel notlar bırakıyoruz. Öncelikle emek verenlere teşekkür ediyorum. Tabii ki kongremizin 100. yılı 4 Eylül günü daha üst seviyede kutlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimize teşrifi ve bu heyecanımıza ortak olması heyecanımızın zirve yapmasında çok anlamlı. Öncelikle Cumhurbaşkanımızın Sivaslıların sesini duyarak katılımından dolayı teşekkür ediyoruz. Sivas halkı adına minnettarız. 4 Eylül saat 13.30'da programımız başlayacak. 13.30‘da çelenk sunumunun ardından Kongre binası ziyaret edilecek, akabinde konuşmalar, konuşmaların ardından mini program olacak. 100. yılın anısına son 15 yılda Sivas'ta 100 milyon fidan dikildi ve Sayın Cumhurbaşkanımız 100 milyon birinci fidanı Sivas'ın ortasına dikecek. Bir sosyal mesaj vererek. Geleceğe bırakılacak en güzel mesajlardan birisi de yeşil Sivas'tır. Akabinde Cumhurbaşkanımız taslak programa göre ekonomi formuna katılacak. Ekonominin formu 3-4 Eylül'de Sivas'ta atacak. Ardından vakit müsait olduğu takdirde katılımın gerçekleşmesinden sonra üniversitemizde bir yemek programı olacak. Ardından Sayın Cumhurbaşkanımızı uğurlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız kongremizin 100. yılı münasebeti ile Sivas'a geliyor, tüm halkımızı programa davet ediyorum. Sivas halkı Cumhurbaşkanımızı bağrına basacak ve kongre heyecanını hep birlikte yaşayacağız“ dedi.

Basın toplantısına Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ve protokol mensupları da katıldı.