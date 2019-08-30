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100. Yıl Milli Mücadele Eskrim Şampiyonası'na 27 ilden 953 sporcu katılacak

Sivas Valiliği, Türkiye Eskrim Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde Sivas Kongresi’nin 100.

Sivas Valiliği, Türkiye Eskrim Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde Sivas Kongresi'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında Sivas'ta yapılacak olan Eskrim Şampiyonası yarın başlayacak.


Taha Akgül Spor Salonu'nda yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorisinde düzenlenecek olan şampiyonanın açılış seremonisi ise 1 Eylül Pazar günü saat 09.00'da yapılacak. Yarın saat 10.00'da başlayacak olan şampiyonada kız ve erkek sporcular epe, flöre ve kılıç dallarında mücadele edecek.


6 Eylül Cuma günü sona erecek olan şampiyonada dereceye girenlere kupa, madalya ve çeşitli hediyeler takdim edilecek.

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