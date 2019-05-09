100. Yıla Özel Sefer

Sivas Kongresi'nin 100. yılına özel olarak hazırlanan Sivas-Divriği raybüs seferi ile Divriği ilçesine gezi düzenlendi.

Geziye Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, protokol üyeleri ve Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri katıldı.

Gezi sırasında Vali Salih Ayhan, şehir kültürünü, tarihini ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak, öğrencilerden gelen soruları da cevapladı. Verilen aralarda ise, Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin birbirinden güzel müzik dinletileri eşliğinde şarkılar-türküler söylendi.

Sivas Kongresi'nin 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında güzel etkinliklere imza attıklarını kaydeden Ayhan, "Kongrenin 100. yılı çok güzel birliktelik kattı ve şehrimizde güzel bir heyecan oluştu. Herkesin ortak derdi Sivas ve 100. yıl ruhu. İnşallah bunu daimi kılacağız" dedi.

Gençlerle sohbetin ardından Vali Ayhan, raybüsün makinist koltuğuna geçti. Vali Ayhan, seferler ve güzergah hakkında makinistlerden bilgi aldı. Sivas Kongresi'nin 100. yılına özel hazırlanan raybüsle Divriği'ye intikal eden heyet, Divriği Kaymakamı Muhammet Öztabak, ilçe protokolü ve ilçe halkı tarafından karşılandı. Halk oyunları gösterilerinin ardından protokol konuşmaları yapıldı.

Vali Ayhan, burada yaptığı konuşmasında, "Sivas Kongresi'nin 100. yılının her yönüyle coşkulu yaşanacağı ve 7'den 70'e herkesin aklında biz bırakacağı bir yıl olmasını arzu ediyoruz. 100. yıl raybüsü de bu anlamda çok manidar, geçtiği her güzergâhta farkındalık oluşturacak." dedi.

Daha sonra öğrencilerle birlikte UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası ile Divriği konaklarını gezdi. Ulu Camii ve Darüşşifası'nı ilk kez yakından görme şansı bulan öğrenciler, hayranlıklarını gizleyemedi ve bol bol fotoğraf çektirdi.