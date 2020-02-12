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112'ye gelen çağrıların çoğu asılsız

Sivas Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’ne 2019 yılı içerisinde yapılan ihbarların istatistikleri yayımlandı.

Sivas Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne 2019 yılı içerisinde yapılan ihbarların istatistikleri yayımlandı.


112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nden derlenen bilgilere göre geçtiğimiz yıl içerisinde merkeze 689 bin 556 adet çağrı geldi. Çağrıların yüzde 41,75'i gerçek iken yüzde 58,25'i ise asılsız çıktı.


Gerçek çağrılarda en büyük pay yüzde 59,39 ile sağlık oldu. Sağlığı; emniyet, jandarma, itfaiye, AFAD ve orman izledi.


Sivas Valisi Salih Ayhan, “Gereksiz ve asılsız çağrıların hizmeti aksattığı ve gerçekten acil yardım ihtiyacı duyan vatandaşlara hizmet götürmekte de engel olduğu ortadadır" diyerek vatandaşları uyardı.

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