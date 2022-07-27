12 yıl sonra öğrencilerine kavuşuyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamada; Yükseköğretim Genel Kurulunun 23/12/2010 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda kurulan SCÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Sınavı ile ilgili ayrıntılar açıklandı. Bu çerçevede, Türk Müziği Bölümüne 20 kişilik kontenjan açıldı. Sınava başvurabilmek için tüm adayların 2022-TYT'ye girmiş ve TYT puanlarının herhangi birinden en az 160 ve üzeri, engelli adayların sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerli olan 2021-YKS'de 100 ve üzeri puan alanlar başvuru yapabilecekler. Sınava girecek adaylar, başvurularını 8-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında ozelyetenektmdk.cumhuriyet.edu.tr adresinden çevrim içi olarak yapacaklar. Sınav 22 Ağustos 2022 saat 9.45'te Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Muzaffer Sarısözen Dinleti Salonunda gerçekleştirilecek.