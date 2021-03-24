12'nci yıl dönümlerinde unutulmadılar

Helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler ölümlerinin 12'nci yılında Sivas'ta anıldı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009 yılında helikopterin düşmesi sonucu Büyük Birlik Partisi(BBP) Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler ölümlerinin 12'nci yıl dönümlerinde unutulmadı. İhlas Haber Ajansı Muhabiri İsmail Güneş, dönemin BBP İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ve Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya ölümlerinin 12'inci yıl dönümlerinde, Yukarı Tekke Mezarlığı içinde bulunan kabirleri başında anıldı. Anma programına BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, Sivas Alperen Ocakları Başkanı Serhat Şimşek ve vefat edenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Programda Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

“Tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyoruz''

Burada konuşan BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, “25 Mart 2009 tarihinde haince bir suikast sonucu şehit liderimiz Muhsin başkanımızla birlikte şehit olan eski il başkanımız Erhan Üstündağ kardeşimiz, Murat Çetinkaya ağabeyimiz, İsmail Güneş ağabeyimiz ve Yüksek Yancı ağabeyimizin kabri başında tüm dava arkadaşlarımızla, fedakar cefakar Sivaslı hemşerilerimizle birlikte yad ediyoruz. Okuduğumuz duaları rabbim kabul etsin inşallah. Şehit liderimiz yoldaşımız Muhsin Yazıcıoğlu, siyasetin, politikanın kirli pazarlıklarında hiçbir zaman olmamış, devlet için nasıl yaşanılır millet için yaşanılır, Türk- İslam aleminin birliği ve beraberliği için nasıl yaşanılır gerek Ülkü Ocakları Genel Başkanlığında, gerek zindanda gerekse de siyaset hayatında birebir sonuna kadar ilmek ilmek işlemiş hayatından tatbik etmiş siyasi bir lider bir devlet adamıdır. Onun şahsında tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyoruz'' dedi.

“Hiçbir dem bu mücadeleden yılmayacağız''

Başkan Bulut, mücadeleden yılmayacaklarını belirterek, “ Muhsin başkanımız 25 Mart 2009 tarihinde bir suikast sonucu helikopteri düşürülerek şehit edilmiş Türkiye'yi kendi emellerince yönetmek isteyen karanlık mahfiller tarafından ortadan kaldırılarak ülkemiz bir girdaba sokulmak istenmiştir. Biz Büyük Birlik Partililer ve Alperenler olarak 25 Mart 2009 tarihinden bu yana tam 12 yıldır hukukun içerisinde kalarak Muhsin Başkanının olayına suikastına müsebbip olan kişilerin kanun önünde hesap vermesi için mücadele ediyoruz. 12 yıldır geldiğimiz süreçte Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının hukukunun sonuna kadar aydınlatılamadığını görmekteyiz. Dönem dönem gerek arama kurtarma faaliyetlerini akamete uğratan kişiler gerek bazı üst düzey yetkililer ve bazı üst düzey askerlerle ilgili verilen mahkeme kararları bizleri hiçbir zaman tatmin etmemiştir. Büyük Türk devletine ve Türkiye Cumhuriyeti adaletine de hukukuna da bunu sonuna kadar açıklamak bu suikaste kimler mürebbimse onları da kanun önünde hesabını sormak düşer. Dolayısıyla bizler Alperenler hiçbir dem bu mücadeleden yılmayacağız'' dedi.