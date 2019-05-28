13 bin kişiye sıfır atık eğitimi

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Sivas'ta yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

5 Haziran'ın 1972 yılından bu yana Dünya Çevre Günü olarak kutlandığını ifade eden Yakut, bu kapsamda çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini vurguladı.

11 bin ton kağıt geri dönüştürüldü

Sıfır Atık Projesi'nin Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olduğunu kaydeden Yakut, “Sıfır Atık Projesi ilimizde Sayın Valimiz ve saygıdeğer hanımefendinin himayelerinde İl Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülmektedir. 30 Ocak 2018 tarihinde ilimizde Sıfır Atık Projemizin startını verdik. O günden bu yana 619 kurumumuzun Sıfır Atık Projesi'ne entegresini sağlamış olduk. Bugüne kadar yaklaşık 13 bin kişiye sıfır atık ve temel çevre bilinci eğitimi verdik. Verilen bu eğitimler ve kurulan sistemle yaklaşık 11 bin ton kağıdın geri dönüştürülerek 183 bin ağacın kesilmekten kurtarılmasını sağladık. 530 ton plastiği geri dönüştürerek yaklaşık 8 bin 500 litre petrol tüketimini engellemiş olduk. 45 ton camı geri dönüştürerek 54 ton cam ham maddesinin kullanılmasına engel olduk. 4 bin 200 ton bitkisel atık yağı geri dönüştürerek 4 bin 200 litre biyodizel üretimini sağlamış olduk” dedi.

Poşet tüketimi yüzde 70 azaldı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 2018 yılı Çevre Günü sloganını “Plastik kirliliğiyle mücadele et” olarak belirlediğini anımsatan Yakut, “Plastik atıkların doğa, yaban hayatı ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri vardır. Dolayısıyla Bakanlığımız da 2019 Ocak ayı itibariyle alışverişlerde kullanmış olduğumuz plastik poşetlerin mümkün mertebe hayatımızdan çıkması hususunda tedbir almış ve başladığı tarihten bu yana yaklaşık yüzde 70 oranında plastik poşet tüketimi azaltılmıştır. İnşallah önümüzdeki dönemlerde plastik tamamen hayatımızdan çıkar ve hem insan hem çevre sağlığına katkı sağlamış oluruz. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en büyük miras şüphesiz ki her yönüyle yaşanabilir bir çevredir” diye konuştu.